الكهرباء تنفى تخفيف الأحمال أمس وتؤكد: حمل اليوم المتوقع 22750 ميجاوات



> أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في نشرتها اليومية عن حالة الشبكة أنه لم يكن هناك تخفيف للأحمال أمس الخميس، مشيرة إلى أن الحمل الأقصى المتوقع اليوم الجمعة يبلغ 22750 ميجاوات.

كما أكدت الوزارة استمرار شركات توزيع الكهرباء في توزيع لمبات الليد شديدة التوفير لاستهلاك الكهرباء لجميع المواطنين، مما يساهم في ترشيد الاستهلاك.

ونوه المركز القومي للتحكم في الطاقة بأن8 مؤشر حالة الحمل ظهر اليوم الجمعة باللون الأخضر منذ منتصف الليل وبداية اليوم حتى العاشرة الثانية عشرة و 30 دقيقة بعد الظهر.

يذكر أن اللون الأخضر لمؤشر حالة الحمل يعني أن الحالة آمنة وتوجيه الشكر للمواطنين على تعاونهم في ترشيد الاستهلاك، أما اللون البرتقالي أو الأصفر فيشيران إلى وضع الإنذار الذي يفيد بأن استهلاك الشبكة في تزايد ويوجه نداء للمشاركة في ترشيد الاستهلاك، واللون الأحمر يفيد بأننا في حاجة ماسة لترشيد الاستهلاك لتوفير التغذية الكهربائية اللازمة.