طفل 6 سنوات يشعل النيران فى صديقه أثناء لهوهما بعابدين

تسبب لهو الأطفال بمنطقة عابدين، إلى قيام طفل يبلغ 6 سنوات، بسكب بنزين على صديقه ذات الـ5 سنوات، وإشعال النيران فيه أثناء قيامهم باللهو بالمنطقة، وهو ما تسبب فى إصابة الطفل بحروق، وتم ضبط الطفل وجدته ولية أمره، وإحالتهما للنيابة التى قررت إخلاء سبيلهما.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة عابدين، بلاغا من " ك غ ف " 60 سنة، سورى الجنسية، فنى تركيب أسنان، ومقيم حارة شرف، بتضرره من "م أ ع " 50 سنة، ربة منزل، ومقيمة حارة العجانة، لقيام حفيدها "سيد. د ف " 6 سنوات، والمقيم معها لانفصال والده عن والدته، بإضرام النيران بنجله "ز ك غ ف" 5 سنوات، مصاب بحروق بالساقين، وتم نقله لمستشفى القصر العينى.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث وتبين أنه أثناء قيام حفيد ربة المنزل، ونجل المبلغ باللهو فى الشارع قام بسحب سائل بنزين من دراجة بخارية متوقفة بالشارع وألقاه على المجنى عليه، وأشعل به النيران، مما أدى إلى إصابته المشار إليها، فتم ضبطه وولية أمره، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 863 لسنة 2015م جنح القسم، وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الطفل وولية أمره .

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