ميركل تلتقى الرئيس الأوكراني لبحث آخر التطورات الأمنية

أعلن بيان للحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تلتقي الأثنين القادم بالرئيس الأوكراني بترو برشنكو لعقد مباحثات ثنائية في برلين حول آخر التطورات الأمنية على الساحة الأوكرانية ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

و كان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد ناقشوا منتصف الشهر الجاري – عبر اتصال هاتفي – سبل تنفيذ اتفاقية مينسك لحل الأزمة الأوكرانية ، وخطوات التنفيذ والتي تتضمن تنسيق أساليب إجراء انتخابات محلية في بعض المناطق بمدينتي دونيتسك و لوغانسك بموجب القوانين الأوكرانية ، وإعادة فرض سيطرة الحكومة الأوكرانية الكاملة على حدود البلاد .

يذكر أن الأطراف المتحاربة في شرق أوكرانيا كانت قد توصلت في فبراير عام ٢٠١٥ في مدينة مينسك – عاصمة روسيا البيضاء – إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية عام 2015، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد .