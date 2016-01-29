أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ميركل تلتقى الرئيس الأوكراني لبحث آخر التطورات الأمنية

Google+ Print
ميركل تلتقى الرئيس الأوكراني لبحث آخر التطورات الأمنية ميركل تلتقى الرئيس الأوكراني لبحث آخر التطورات الأمنية

أنجيلا ميركل

أعلن بيان للحكومة الألمانية أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سوف تلتقي الأثنين القادم بالرئيس الأوكراني بترو برشنكو لعقد مباحثات ثنائية في برلين حول آخر التطورات الأمنية على الساحة الأوكرانية ،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.

و كان الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو والرئيس الفرنسي فرنسوا أولاند والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قد ناقشوا منتصف الشهر الجاري – عبر اتصال هاتفي – سبل تنفيذ اتفاقية مينسك لحل الأزمة الأوكرانية ، وخطوات التنفيذ والتي تتضمن تنسيق أساليب إجراء انتخابات محلية في بعض المناطق بمدينتي دونيتسك و لوغانسك بموجب القوانين الأوكرانية ، وإعادة فرض سيطرة الأوكرانية الكاملة على حدود البلاد .

يذكر أن الأطراف المتحاربة في شرق أوكرانيا كانت قد توصلت في فبراير عام ٢٠١٥ في مدينة مينسك – عاصمة روسيا البيضاء – إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، يقضي بسحب الأسلحة الثقيلة والقوات الأجنبية من أوكرانيا، بالإضافة إلى سيطرة الحكومة الأوكرانية على كامل حدودها مع روسيا بحلول نهاية عام 2015، وهو الأمر الذي لم يتحقق بعد .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

مجلس النواب يطالب الحكومة بمضاعفة الزيت والأرز والسكر للمواطنين فى شهر رمضان

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف