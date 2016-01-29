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ضخ 17 ألف طن مواد بترولية و11 ألف اسطوانة غاز منزلي بالغربية

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ضخ 17 ألف طن مواد بترولية و11 ألف اسطوانة غاز منزلي بالغربية ضخ 17 ألف طن مواد بترولية و11 ألف اسطوانة غاز منزلي بالغربية


> أكد سامي النحاس وكيل وزارة بالغربية أنه تم ضخ 17 ألف طن من المواد البترولية بنزين “80″ و”92″ وسولار بمختلف المحطات على مستوى المحافظة ، بالإضافة إلى 11 ألف أسطوانة غاز منزلي و11 مخالفة تموينية.

وقال وكيل وزارة التموين – في تصريح اليوم الجمعة – إنه تم تكثيف الرقابة التموينية على مختلف محطات الوقود على مستوى المحافظة ومستودعات توزيع الاسطوانات والغاز المنزلي لمنع التلاعب بالأسعار ، مشيرا إلى أنه تم تحرير محاضر فورية لكل من يتلاعب بالأسعار أو الإتجار بالسوق السوداء ، بالإضافة إلى تكثيف الحملات على الأسواق لضبط المتلاعبين بالأسعار.

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