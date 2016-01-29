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محافظ الجيزة: إعداد تصور كامل لتطوير كورنيش النيل و3 ميادين وقرية بالمحافظة

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محافظ الجيزة: إعداد تصور كامل لتطوير كورنيش النيل و3 ميادين وقرية بالمحافظة محافظ الجيزة: إعداد تصور كامل لتطوير كورنيش النيل و3 ميادين وقرية بالمحافظة

اللواء كمال الدالى محافظ الجيزة

أعلن محافظ الجيزة، اللواء محمد كمال الدالي، البدء في إعداد تصور كامل لتطوير وتجميل بعض ميادين وإحدى قرى المحافظة، وخاصةً ذات الكثافات المرورية العالية، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ برئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، المهندس محمد أبو سعده، ورئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة، الدكتور خالد سرور، بحضور كل من اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس والدكتورة منال عوض نواب المحافظ، ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن.

وقال الدالي إن التصور سيتم إعداده بالتعاون مع الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، مشيراً إلى أن التصميمات ستتميز بطابع جديد ورؤية علمية وجمالية تتماشى مع المكانة الحضارية للمحافظة.

وأضاف المحافظ أن هناك معايير سيتم تطبيقها تحقق المظهر الجمالي لمداخل ومخارج المحافظة والميادين الهامة.

وأشار المحافظ إلى أن كورنيش النيل، على امتداده داخل المحافظة، سيشهد تطورا ملحوظاً، حيث سيتم تطبيق نموذج واحد لتطويره على مراحل.

وأوضح أن العمل سيشمل 3 محاور تشمل اختيار 3 ميادين رئيسية يتم تطبيق النموذج الجديد بها، وكورنيش النيل، وقرية من قرى المحافظة سوف يتم تحويلها لقرية نموذجية.

من جانبه، قال رئيس الجهاز القومى للتنسيق الحضاري، المهندس محمد أبو سعده، إن محافظة الجيزة تتميز بمكانة سياحية كبيرة، ولذلك سيتم مراعاة أن تكون جميع نماذج التطوير واجهة تعكس مدى الحضارة التي تمثلها المحافظة.

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