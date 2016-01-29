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بشرى لمرضى السمنة..الفواكه والخضروات الغنية بالفلافونويد تمنع زيادة الوزن

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بشرى لمرضى السمنة..الفواكه والخضروات الغنية بالفلافونويد تمنع زيادة الوزن بشرى لمرضى السمنة..الفواكه والخضروات الغنية بالفلافونويد تمنع زيادة الوزن
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أن تناول كمية كافية من التفاح والكمثرى والتوت والبصل وغيرها من الفواكه والخضروات الغنية بالفلافونويد تمنع زيادة الوزن.

ووفقاً للدراسة الجديدة التى نشرت فى المجلة الطبية البريطانية، أشار الباحثون إلى أن تناول المزيد من الفواكه والخضروات الغنية بمركبات الفلافونويد تعزز الوصول للوزن المثالى.

وأوضح الباحثون أن هناك أكثر من 6000 نوع من مركبات الفلافونويد، التى هى موجودة بشكل طبيعى فى معظم الفواكه والخضروات، والأنواع المعروفة تشمل مركبات "الفلافونول" و"فلافونيس" و"الانثوسيانين".

وأضاف الباحثون أن منع زيادة الوزن يمكن أن يكون له تأثير كبير على الصحة العامة، والحد من مخاطر مرض السكر، وارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب والأوعية الدموية وبعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمعدة.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر موقع صحيفة "التليجراف" البريطانية، وذلك فى الثامن والعشرين من شهر يناير الجارى.

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مصر 365