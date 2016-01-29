5 عادات صحية يجب فعلها يوميا

يقدم الموقع الالكترونى الأمريكى "ياهو نيوز" بعض العادات الصحية التى يجب فعلها يوميا:

1- من الضرورى وضع كوب من الماء بجانبك على المنضدة ليلا، لأن شرب كوب من الماء فى الصباح يعد أمر مهما للغاية لترطيب الجسم وتطهير الجهاز الهضمى.

2- شرب كوب من الشاى الأخضر: أظهرت النتائج أن الشاى الأخضر يحتوى على مواد غذائية تساعد فى التغلب على الدهون وإنقاص الوزن الزائد وزيادة الطاقة فى الجسم.

3- ممارسة رياضة المشى يوميا، هى واحدة من أفضل الطرق للحصول على المزيد من فيتامين د، حيث أظهرت الأبحاث أنه يساعد على تعزيز الحالة المزاجية وتقوية العظام ويزيد من اللياقة البدنية للجسم.

4- تناول الأطعمة التى تحتوى على العديد من الألوان وليس السعرات الحرارية: لأن تناول الخضروات المتعددة الألوان تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية وتحافظ على الوزن وتجعل الجسم أكثر صحة.

5- ضرورة المشى فى الأماكن المفتوحة، حيث إنه يساعد الأشخاص العيش نمط حياة صحية، وتجعلهم أكثر نشاطا وحيوية وتساعدهم على تعزيز الحالة المزاجية.