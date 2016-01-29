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5 عادات صحية يجب فعلها يوميا

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5 عادات صحية يجب فعلها يوميا 5 عادات صحية يجب فعلها يوميا
يقدم الموقع الالكترونى الأمريكى "ياهو نيوز" بعض العادات الصحية التى يجب فعلها يوميا:

1- من الضرورى وضع كوب من الماء بجانبك على المنضدة ليلا، لأن شرب كوب من الماء فى الصباح يعد أمر مهما للغاية لترطيب الجسم وتطهير الجهاز الهضمى.

2- شرب كوب من الشاى الأخضر: أظهرت النتائج أن الشاى الأخضر يحتوى على مواد غذائية تساعد فى التغلب على وإنقاص الوزن الزائد وزيادة الطاقة فى الجسم.

3- ممارسة المشى يوميا، هى واحدة من أفضل الطرق للحصول على المزيد من فيتامين د، حيث أظهرت الأبحاث أنه يساعد على تعزيز الحالة المزاجية وتقوية العظام ويزيد من اللياقة البدنية للجسم.

4- تناول الأطعمة التى تحتوى على العديد من الألوان وليس السعرات الحرارية: لأن تناول الخضروات المتعددة الألوان تمد الجسم بالعديد من العناصر الغذائية وتحافظ على الوزن وتجعل الجسم أكثر صحة.

5- ضرورة المشى فى الأماكن المفتوحة، حيث إنه يساعد الأشخاص العيش نمط حياة صحية، وتجعلهم أكثر نشاطا وحيوية وتساعدهم على تعزيز الحالة المزاجية.

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مصر 365

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