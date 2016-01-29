رسميا.. FDA تصدق على دواء جديد لعلاج فيروس سى "المصرى" بنسب شفاء 100%

بشرى لملايين المرضى المصريين بفيروس سى فى مصر ، والتى تحتل المركز الأول عالميا فى معدلات انتشار المرض، حيث صدقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA منذ ساعات قليلة على طرح دواء جديد لعلاج مرض الالتهاب الكبدى الوبائى ج أو المعروف باسم فيروس سى.-

ويعرف الدواء زيباتير Zepatier، ويحتوى على المادة الفعالة إلباسفير وجرازوبريفير، وهو متوفر فى صورة أقراص يتناولها المرضى عن طريق الفم لمدة 12 أو 16 أسبوعا، ويمكن أن يستخدم المرضى العلاج الجديد دون الحاجة لعقار الريبافارين أو حقن الإنترفيرون.

المثير أن الدواء يصلح لعلاج النوع الجينى الرابع من فيروس سى الذى يصيب المصريين، وكما يصلح لعلاج النوع الجينى الأول، وكشفت التجارب أن نسب شفاء المرض، وبالأخص بالنسبة للنوع الجينى الرابع المنتشر فى مصر، تراوحت بين 97 إلى 100%، هو ما يعد أمراً مثيراً للغاية.

وسنوافيكم بالتفاصيل لاحقاً..

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