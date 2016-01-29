أطفال مشوهون بفيروس زيكا بالبرازيل يعانون تلفا بحاستى السمع والبصر

قال أطباء أمس الخميس إن الأطفال الذين ولدوا بتشوهات خلقية منها صغر حجم الرأس التى ترتبط بعدوى زيكا الفيروسية بالبرازيل يعانون أيضا من تلف خطير يتعلق بالقدرة على الإبصار وربما القدرات السمعية أيضا.

وقالت طبيبة العيون كاميلا فنتورا إن نصف 135 طفلا جرى تقييم حالاتهم بمركز لإعادة التأهيل فى مدينة ريسيفى بشمال شرق البرازيل يعانون من ضعف الرؤية بسبب تشوه بالعصب البصرى وشبكية العين فيما يعانى كثيرون منهم من الحول.

وقالت "ستبقى معهم هذه الإصابة طول العمر. بين 40 إلى 50 فى المائة منهم يعانون من تشوهات خطيرة تعلق بالإبصار".

وهؤلاء الأطفال ضمن نحو 3700 حالة سجلت فى البرازيل منذ العام الماضى لمواليد يعانون من حالات صغر حجم الرأس وهى عبارة عن اضطراب عصبى يتسم بصغر حجم الجمجمة والمخ للمواليد فيما يشتبه الاطباء بوجود ارتباط مباشر بين فيروس زيكا الذى ينقله البعوض وهذه الاصابات.

وزيادة مثل هذه الحالات النادرة لم يحدث من قبل وستؤدى إلى إعاقات خلقية وأخرى مزمنة تتعلق بنمو الأطفال والإضرار بقدراتهم على التعلم وبوظائفهم الحركية.

ويعكف الأطباء بمركز (ألتينو فنتورا) للتأهيل فى مدينة ريسيفى على فحص القدرات والوظائف البصرية والسمعية للمواليد قبل علاجهم من خلال تنشيط مراكز الاحساس بالمخ خلال الأشهر الثلاثة أو الخمسة الأولى من الولادة لتحسين قدرات العصب البصرى والسمعى وإلا فقدوا حاستى السمع والبصر.

وقالت منظمة الصحة العالمية أمس الخميس إن ثمة اشتباها واسع النطاق فى أن يتسبب فيروس زيكا فى تشوه المواليد وقد يصيب من ثلاثة إلى أربعة ملايين شخص فى الأمريكتين منهم 1.5 مليون شخص فى البرازيل وحدها.