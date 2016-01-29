فيسبوك بضيف 5 درجات إضافية للإعجاب .. “لايك” غير كافية

أعلنت مؤسسة فيسبوك أنها ستطلق خلال بضعة أسابيع خدمة درجات الإعجاب، إلى جانب “لايك” الشهيرة، بطريقة تتيح لمليارات الناس إبداء مشاعرهم بدرجة تفوق كلمة لايك ذات المعنى العام المعمول بها حاليًا.

وسيتاح لمستخدمي فيسبوك أن يختاروا واحدا من بين خمسة خيارات للتعبير عن شعورهم تجاه أي منشور على فيسبوك، إضافة إلى الخيار المعمول به الآن” لايك”، وهذه الخيارات ستشمل “angry – غاضب”، “wow – وااو”، “sad – حزين”، “haha – هاهاها”، “love – حب” .

القائمة الأصلية التي صدرت عن فيسبوك تضمنت 6 ردود فعل، بينها رد فعل عنوانه “yay – ياي”. لكنه حذف لاحقا، كما أعلن المتحدث باسم وكالة بلومبيرغ “لأنه لم يكن مفهومًا على مستوى العالم كله “، وتم الحذف بعد أن أجرت الشركة تجارب بخمس لغات مختلفة، تبين من خلالها أن التعبير لن يكون مفهوما عالميًا.

ورحبت أغلب ردود فعل شبكة التواصل الاجتماعي بالتغيير المرتقب، فقد غرّد Ernest Ssekisonge.