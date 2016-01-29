أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

آبل تطلق «أي باد آير»3 مارس المقبل في أول تجديد لسلسلته التقنية منذ 2014

Google+ Print
آبل تطلق «أي باد آير»3 مارس المقبل في أول تجديد لسلسلته التقنية منذ 2014 آبل تطلق «أي باد آير»3 مارس المقبل في أول تجديد لسلسلته التقنية منذ 2014

أي باد أير

أفادت  تقارير حديثة أن شركة آبل قد تطلق جهاز آي باد آير 3 iPad Air 3 الجديد في مارس القادم، والذي يعد التجديد الأول لسلسلة آير منذ مدة تزيد على عام، حيث أطلقت آبل حاسب آي باد آير 2 في أكتوبر لعام 2014، وذلك قبل أن تقوم الشركة بالكشف عن آي باد برو في سبتمبر الماضي.

وبحسب موقع “24″ فإنه على الرغم من أن التقرير الصادر من موقع 9to5Mac لم يذكر العديد من التفاصيل التقنية بخصوص الجهاز المرتقب، إلا أنه أعطانا بعض الملامح العامة بخصوص الجهاز، حيث ذكر التقرير أن آي باد آير 3 سيمتلك سماعات إضافية ليواكب مستوى الصوت الذي يقدمه آي باد برو.

وأشار التقرير كذلك إلى آن آبل تنوي إضافة فلاش LED بجانب كاميرا الجهاز، ليقدم تجربة أفضل في ظروف الإضاءة الضعيفة، كما تحدثت المصادر عن أن آبل تقوم باختبار نسخ من جهاز آي باد بقياس شاشة 9.7 إنش، لكن يمكنها العمل مع قلمها Apple Pencil مثل حاسب آي باد برو الكبير.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا