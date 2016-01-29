آبل تطلق «أي باد آير»3 مارس المقبل في أول تجديد لسلسلته التقنية منذ 2014

أفادت تقارير حديثة أن شركة آبل قد تطلق جهاز آي باد آير 3 iPad Air 3 الجديد في مارس القادم، والذي يعد التجديد الأول لسلسلة آير منذ مدة تزيد على عام، حيث أطلقت آبل حاسب آي باد آير 2 في أكتوبر لعام 2014، وذلك قبل أن تقوم الشركة بالكشف عن آي باد برو في سبتمبر الماضي.

وبحسب موقع “24″ فإنه على الرغم من أن التقرير الصادر من موقع 9to5Mac لم يذكر العديد من التفاصيل التقنية بخصوص الجهاز المرتقب، إلا أنه أعطانا بعض الملامح العامة بخصوص الجهاز، حيث ذكر التقرير أن آي باد آير 3 سيمتلك سماعات إضافية ليواكب مستوى الصوت الذي يقدمه آي باد برو.

وأشار التقرير كذلك إلى آن آبل تنوي إضافة فلاش LED بجانب كاميرا الجهاز، ليقدم تجربة أفضل في ظروف الإضاءة الضعيفة، كما تحدثت المصادر عن أن آبل تقوم باختبار نسخ من جهاز آي باد بقياس شاشة 9.7 إنش، لكن يمكنها العمل مع قلمها Apple Pencil مثل حاسب آي باد برو الكبير.