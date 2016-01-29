الأمم المتحدة: إسقاط المساعدات على بلدات سوريا المحاصرة يحتاج أماكن آمنة

أعلنت الأمم المتحدة انطلاق محادثات جنيف بشأن الأحداث فى سوريا اليوم، دون تأكيد موعد بدء المحادثات السورية والأطراف التى من المقرر أن تشارك فى المحادثات، مؤكدة أن إسقاط المساعدات على البلدات السورية المحاصرة بحاجة إلى أماكن آمنة.إعلان - Ads إعلان - Ads
وكانت فصائل المعارضة السورية المجتمعة فى الرياض وضعت الخميس شروطا مسبقة لأى مشاركة فى هذه الجولة الجديدة من المحادثات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة.
وكانت فصائل المعارضة السورية المجتمعة فى الرياض وضعت الخميس شروطا مسبقة لأى مشاركة فى هذه الجولة الجديدة من المحادثات غير المباشرة برعاية الأمم المتحدة.
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