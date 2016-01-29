أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

فالنسيا أخر البالغين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

Google+ Print
فالنسيا أخر البالغين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا فالنسيا أخر البالغين لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا

اعتذر إيريك جيريتس المدير الفني البلجيكي القدير عن عدم قبول عرض الأهلي لتولي منصب مدرب الفريق الأحمر.

وعلم FilGoal.com أن مدرب الهلال السعودي الأسبق ومنتخب المغرب الأسبق قد وجه الشكر للأهلي المصري على اهتمامه، لكنه اعتذر مع ذلك.

وأخطر جيريتس الأهلي أنه لا يفكر في العمل حاليا مع أي فريق، مفضلا الحصول على بعض الراحة.

ماجت

ودخل زمرة المرشحين لتدريب الأهلي مديران فنيان ألمانيان شهيران، هما فيليكس ماجت وبيرند شوستر.

فيليكس ماجت المدير الفني الحائز على لقب الدوري الألماني ثلاث مرات، 2 مع بايرن ميونيخ ومرة مع فولفسبورج.

المدير الفني الذي قاد شتوتجارت وشالكه وهامبورج واينتراخت فرانكفورت، بات مرشحا لتدريب الأهلي.

فقط السيرة الذاتية لماجت شهدت إخفاقا كبيرا واحدا وهو هبوط فولام الإنجليزي إلى الدرجة الأولى علي يديه.

شوستر

أما بيرند شوستر فهو من أبرز نجوم الكرة الألمانية كلاعب، وارتدى قميص برشلونة وريال مدريد.

وقاد شوستر ريال مدريد كمدير فني وفاز معه بالليجا.

وصاحب الـ55 عاما لا يعمل منذ رحل عن مالاجا الإسباني خلال موسم 2013-2014.

وعمل شوستر في بشكتاش وخيتافي وليفانتي وشاختار دونتسك وكولن الألماني كمدير فني. وفاز بالليجا واحتل المركز الثاني في كأس ملك إسبانيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع