جامعة المنيا: ظهور النتائج خلال الأسبوع الأول من الفصل الدراسى الثانى

أثنى الدكتور جمال الدين على أبو المجد، رئيس جامعة المنيا، على عمداء الكليات لما بذلوه من جهد لإنجاح سير الامتحانات وتواجدهم الدائم باللجان مع الأساتذة والوكلاء، موجها بسرعة التصحيح وإظهار النتائج خلال أسبوعين كحد أقصى من بداية الفصل الدراسى الثانى.

جاء ذلك فى اجتماع مجلس الجامعة برئاسة أبو المجد، بحضور اللواء طارق نصر محافظ المنيا، وعمداء الكليات والمستشار القانونى للجامعة وأمين عام الجامعة.

وأكد رئيس الجامعة أنه سيتم تنفيذ 12 نشاطا طلابيا رياضيا وثقافيا وفنيا وعلميا خلال إجازة منتصف العام الدراسى، يشارك فيها جميع طلاب الجامعة، إلى جانب تنظيم أسبوع القوافل الطلابية بقرى محافظة المنيا لتجميل القرى والتوعية الطبية والصحية والاجتماعية لأهالى المحافظة.

وأشار "أبو المجد" إلى فوز جامعة المنيا بالمركز الأول على مستوى جامعات الجمهورية بمحو الأمية، حيث فاز 28 طالبا من كليات رياض الأطفال والعلوم والتربية من ضمن 47 طالبا على مستوى الجمهورية وسيتم تكريمهم بالجامعة والمحافظة.

وشدد رئيس الجامعة على بدء تطبيق المراسلات الإلكترونية بين الكليات والإدارات بالجامعة، مشيرا إلى استمرار العمل ورقياً بالمراسلات التى تقتضى المراسلات الورقية وتنظيم دورات تدريبية فى كل الكليات للتدريب على التواصل الإلكترونى.

كما ناقش المجلس مشكلة الكتاب الجامعى مع اقتراح الدعوة لمؤتمر طلابي داخل الجامعة يتم فيه مناقشة الموضوع وعمل استبيان للطلاب وأعضاء هيئة التدريس لتوضيح الأفكار والرؤى ومناقشتها فى مجالس الكليات ومراعاة البعد والاجتماعى وحالة الأستاذ والطالب، على أن تشكل لجنة من عمداء كلية دار العلوم والآداب والتربية والتربية الرياضية للتوصل لنقاط للحوار وآلية التطبيق العملى.