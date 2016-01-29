الإسماعيلي يفسخ عقد لاعبه بالتراضي

فسخ الإسماعيلي عقد كريم الضو لاعب الفريق بالتراضي بعد أن قرر الجهاز الفني للفريق الاستغناء عن خدماته.

الإسماعيلي كان يفكر في إعارة كريم الضو إلى الإنتاج الحربي للاستفادة من مكان اللاعب في قائمة الفريق، لكن الرؤية تغيرت في الساعات الأخيرة، وقرر النادي الأصفر فسخ عقد اللاعب.

وفي المقابل، تنازل كريم الضو عن كامل مستحقاته لدى الإسماعيلي، من أجل الحصول على الاستغناء الخاص به.

وكان الإسماعيلي قبل بداية الموسم في طريقه للاستغناء عن الضو، إلا أن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق حينهارفض ذلك مؤكدا أن اللاعب سيكون مفاجأة الموسم.