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تركيا تقتل 5 من «داعش» ردًا على إطلاق نار من الحدود السورية

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تركيا تقتل 5 من «داعش» ردًا على إطلاق نار من الحدود السورية تركيا تقتل 5 من «داعش» ردًا على إطلاق نار من الحدود السورية

الجيش التركي – أرشيفية

قتلت القوات التركية 5 من مسلحي تنظيم داعش الإرهابي، اليوم الجمعة، ردًا على إطلاق عناصر التنظيم النار باتجاه جنود أتراك في بلدة «كاراكامش» الحدودية مع سوريا، التابعة لمحافظة غازي عنتب جنوب تركيا، مساء أمس الخميس.

وذكر موقع الغد العربي أن مصادر عسكرية تركية قد قالت إن مسلحين من داعش أطلقوا نيرانهم من داخل عربة كانوا يستقلونها في الأراضي السورية باتجاه جنود أتراك، كانوا يعملون على إزالة الألغام قرب معبر كاركامش الحدودي مع سوريا.

وأشارت المصادر إلى أن اشتباكًا وقع بين الطرفين، بعد أن قامت القوات التركية بالرد بطلقات المدفعية والدبابات على مصدر النيران.

ونفت المصادر وقوع أي قتلى أو جرحى في صفوف الجنود الأتراك.

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