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هاشتاج "إثيوبيا" يتصدر "تويتر" بعد مغادرة الرئيس للمشاركة بالقمة الإفريقية

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هاشتاج "إثيوبيا" يتصدر "تويتر" بعد مغادرة الرئيس للمشاركة بالقمة الإفريقية هاشتاج "إثيوبيا" يتصدر "تويتر" بعد مغادرة الرئيس للمشاركة بالقمة الإفريقية
تصدر هاشتاج "إثيوبيا" قائمة الأعلى تداولا على موقع التغريدات الصغيرة "تويتر"، صباح اليوم الجمعة، تزامنا مع مغادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى متوجها إلى إثيوبيا، للمشاركة فى أعمال القمة الإفريقية العادية السادسة والعشرين التى تُعقد اليوم وغداً بالعاصمة أديس أبابا.

وجاءت مشاركة الرئيس فى القمة الإفريقية فى إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الإفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الإفريقى المشترك، إيمانا بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية النازعات فى القارة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

وعبر المغردون عن أملهم الكبير فى إنهاء أزمة "سد النهضة" مع إثيوبيا بعد سفر الرئيس عبد الفتاح السيسى للمشاركة فى القمة.


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