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القبض على عاطلين بحوزتهما 42 ألف قرص مخدر بالإسكندرية

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القبض على عاطلين بحوزتهما 42 ألف قرص مخدر بالإسكندرية القبض على عاطلين بحوزتهما 42 ألف قرص مخدر بالإسكندرية
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط عاطلين، بحوزتهما كمية من الأقراص المخدرة، قبل محاولة توزيعها على عملائهما.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، برئاسة العميد عصام رشدى تفيد قيام كل من "محمد. م" 47 سنة، عاطل، "له معلومات جنائية مسجلة بالقسم" مقيم نجع الجويره دائرة قسم شرطة برج العرب، و"عبد العزيز.م" 45 سنة عاطل مقيم مركز الدلنجات – محافظة البحيرة، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى الأقراص المخدرة، متخذان بعض الأماكن العامة بدوائر أقسام أول وثان العامرية وبرج العرب مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط القسم بالتنسيق مع ضباط الإدارة العامة للمساعدات الفنية بمنطقة غرب الدلتا من ضبطهما وبحوزتهما "42000" قرص مخدر ومبلغ 95 جنيهاً وهاتفى محمول أثناء استقلالهما السيارة ملاكى البحيرة حال تواجدهما بمنطقة الكيلو 21 طريق إسكندرية - مطروح الساحلى – دائرة قسم شرطة أول العامرية.

وبمواجهتهما، أقر الأول بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، ويعاونه فى ذلك المتهم الثانى نظير مبلغ مالى متفق عليه، وأضاف باستخدامه السيارة فى عملية الترويج والهاتفين للاتصال بعملائهما.

تم تحرير المحضر جنايات قسم أول العامرية، وجار العرض على النيابة.

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