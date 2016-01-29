إصابة 7 فى حادثى انقلاب بطريقى السخنة والقاهرة الصحراوى بالسويس

شهدت طرق السويس صباح اليوم الجمعة، حادثى انقلاب بطريق القطامية السخنة، والسويس القاهرة الصحراوى، وأسفر الحادثان عن 7 مصابين بكسور وكدمات.

تلقى اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى بالكيلو 40 بطريق القطامية السخنة، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة، كما وقع حادث انقلاب سيارة ملاكى بطريق السويس القاهرة الصحراوى أسفر عن إصابة 2.

وقال مصدر طبى فى تصريحات خاصة، إن المصابين تم إسعافهم بالطريق، ورفضوا أن يتم نقلهم للمستشفى العام وتم عمل الإجراءات اللازمة لهم، وجار تحرير محضر بالواقعة وإبلاغ النيابة لتولى التحقيقات.