القبض على صاحب جراج لحيازته بندقيتين وطلقات نارية بالسلام

تمكن ضباط مباحث القاهرة، من ضبط صاحب جراج بمنطقة السلام، لحيازته أسلحة نارية وطلقات وذخيرة داخل الجراج، وتم العثور بحوزته على بندقية آلية وبندقية خرطوش وطلقات نارية وخرطوش، بالإضافة إلى صديرى واقى من الرصاص، وتم إحالته للنيابة لتولى التحقيق.

تلقى ضباط مباحث قسم شرطة السلام أول، معلومات مفادها حيازة "بسام س ع" 31 سنة، صاحب جراج، والسابق اتهامه فى 7 قضايا آخرها 42871 لسنة 2007م السلام أول "مخدرات" لأسلحة نارية، داخل الجراج ملكه.

وعلى الفور تمكن الرائد محمد دويدار رئيس مباحث القسم، والنقيب عمرو محمد شومر معاون مباحث القسم، من ضبطه وبحوزته بندقية آلية "غير مبلغ بسرقتها"، و21 طلقة، وبندقية خرطوش تركى الصنع عيار 12 مم، و6 طلقات من ذات العيار، وصديرى واقى من الرصاص.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الدفاع، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2595/62 لسنة 2016م جنايات القسم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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