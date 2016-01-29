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إصابة 4 أشخاص فى 3 حوادث تصادم متفرقة بالبحيرة

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إصابة 4 أشخاص فى 3 حوادث تصادم متفرقة بالبحيرة إصابة 4 أشخاص فى 3 حوادث تصادم متفرقة بالبحيرة
أصيب 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، جراء وقوع 3 سير متفرقة اليوم الجمعة، بالبحيرة، وتم إخطار اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة.

وبالانتقال لمكان الحادث الأول بالطريق الصحراوى الكيلو 82 اتجاه القاهرة دائرة قسم شرطة غرب النوبارية، تبين حدوث تصادم بين "السيارة رقم ق ع ب 6185 نقل" قيادة "إبراهيم سعيد فهيم" سائق ومقيم طوخ قليوبية، السيارة رقم "س ن م 1593" نقل قيادة "أحمد صبرى عبدالحميد" سائق ومقيم سيدى غازى كفرالدوار.

وأثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه، وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى وانقلابهما على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائد السيارة الثانية بسحجات وكدمات وجروح واشتباه ما بعد الارتجاج، وتم نقله لمستشفى النوبارية العام للعلاج، كما تم تحرير المحضر 517/2016 جنح القسم.

ووقع الحادث الثانى بنطاق دائرة قسم شرطة غرب النوبارية بالطريق الصحراوى الكيلو 150 اتجاه القاهرة أمام مدخل مدينة النوبارية.

وبالانتقال والفحص تبين للواء أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة، حدوث تصادم بين السيارة رقم "س ب م 7362" ملاكى، قيادة "جيهان محمد السعيد داوود" ربة منزل ومقيمة الهرم - جيزة، والسيارة رقم "م هـ ر 3519" ملاكى، قيادة "مبارك عيد عبد الله" سائق ومقيم وادى النطرون.

وأثناء سير السيارة الثانية بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث اختلت عجلة القيادة بيد قائدها، ما أدى لانحرافها واصطدامها بالسيارة الأولى التى تصادف سيرها على ذات الطريق.

وأسفر الحادث عن إصابة قائدة السيارة الأولى ومرافقة قائد السيارة الثانية بسحجات وكدمات وجروح، وتم نقلهما لمستشفى النوبارية العام للعلاج، وتم تحرير المحضر 518/2016 جنح القسم.

وبالانتقال لمكان الحادث الثالث بالطريق الدولى اتجاه المستشفى العام دائرة مركز شرطة دمنهور، .تبين للمقدم حازم الشيخ رئيس مباحث مركز دمنهور، أنه أثناء عبور "عبد الكريم سعد عبد الكريم" عامل نظافة بالوحدة لمركز ومدينة دمنهور ومقيم قرية نظارة سماديس مركز الرحمانية للطريق المشار إليه اصطدمت به السيارة رقم "8674 ب ى ج " أجرة "قيادة عادل محمد على إدريس" 28 سنة، سائق ومقيم شبرا قسم دمنهور، ما أدى لإصابته باشتباه كسر بالحوض وارتشاح هوائى بالصدر وكسر بالركبة اليمنى تم نقله لمستشفى دمنهور العام.

وبسؤال قائد السيارة قرر أنه أثناء سيره بالطريق المشار إليه اصطدم بالمصاب بطريق الخطأ، وتم تحرير المحضر 2637/2016 جنح المركز.

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مصر 365

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