حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق بسوهاج لاتهامه بسرقة تروسيكل

أمر المستشار محمود شرف الدين، رئيس نيابة مركز سوهاج، وسكرتارية مدحت عبد العال، بحبس المتهم "فهد.م.أ " 27 سنة عاطل ومقيم بقرية أولاد نصير بدائرة المركز 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامه بسرقة تروسيكل من المجنى عليه "محمد.ن" بعد منتصف الليل.

وترجع الواقعة عندما تلقى رئيس مباحث مركز سوهاج بلاغا من المجنى عليه، مفاده أنه كان متوجها إلى أحد الأماكن بدائرة المركز ليلا، وقام بوضع التروسيكل الخاص به فى أحد الأماكن الجانبية وعند عودته اكتشف سرقة التروسيكل الخاص به ولم يتهم أحدا بسرقته.

وبعد تقنين الإجراءات، وإجراء التحريات، تبين من التحريات أن المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب مروره بضائقة مالية، وبمواجهته اعترف بسرقة التروسيكل وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.