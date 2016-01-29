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"أمن السويس" تضبط 19 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالسويس

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"أمن السويس" تضبط 19 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالسويس "أمن السويس" تضبط 19 هاربا من أحكام قضائية بحملة أمنية بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس خلال حملة أمنية موسعة أمس من ضبط 19 من الهاربين من أحكام قضائية.

كان أصدر اللواء مجدى عبد العال، مدير أمن السويس، تعليمات لإدارة البحث الجنائى، برئاسة العميد محمد والى، ورئيس المباحث محمد شرباش، بشن حملات موسعة لضبط الخارجين على القانون، حيث أسفرت الحملات عن ضبط 13 من الخارجين عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 76 عنصرا مسجل خطر و5 دراجات نارية بدون لوحات معدنية أثناء تمشيط عدد من الأحياء.

وقد تم التحفظ على المتهمين، وجار تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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