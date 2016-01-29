ضبط أسلحة ومخدرات وهاربين من أحكام قضائية متنوعة فى حملة أمنية بالمنيا

شنت مديرية أمن المنيا، اليوم الجمعة، حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين عن القانون والأسلحة الغير مرخصة.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط 2 بندقية خرطوش و5 طلقات خرطوش بحوزة متهمين بالمنيا.

كما تمكنت الحملة من ضبط "عمر. ع" 24 سنة عاطل، مقيم بالجيزة، وبحوزته 5 طرب لجوهر الحشيش المخدر، تزن 1500 جرام، و"ناصر. ح" 22 سنة، عاطل ومقيم ببندر المنيا، وبحوزته 2 طربة لجوهر الحشيش المخدر، تزن 500 جرام، و"محمد. ف " 20 سنة عامل، ومقيم بندر ملوى، وبحوزته 4 قطع لجوهر الحشيش المخدر، و52 قرص مخدر مختلف الأنواع، بحوزة شخصين بقصد الاتجار.

فيما تمكنت حملة لمباحث المرور من تحرير 1746 مخالفة مروية، عبارة عن 24 دراجة بخارية و2 سيارة و625 مخالفة دراجة بخارية و816 مخالفة سيارات .

فيما تمكنت حملة لشرطة المرافق العامة، من تحرير وإزالة 276 مخالفة، عبارة عن 32 محاضر إشغال طريق و18 غرامة فورية و179 إزالة إدارية فورية و44 إعدام كلاب.

فيما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 4 متهمين هاربين من تنفيذ أحكام قضائية، بتهمة شروع فى القتل، وبلطحة وإحداث عاهة وحيازة سلاح.

كما أسفرت نتائج الحملة عن ضبط 49 قضية تموينية، منها 15 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات، و7 عدم الإعلان عن الأسعار، و6 عدم حمل شهادة صحية، و6 عدم الالتزام بمواعيد التشغيل، و5 لعدم مزاولة النشاط التموينى، و3 لإدارة محل بدون ترخيص، حيث تم ضبط "نصر الدين. س" 45 سنة، صاحب محل أعلاف، من سمالوط، لحيازته 2 طن أسمدة مدعمة، تمهيدا لبيعها بالسوق السوداء، و"حماده. ع " 42 سنة سائق السيارة رقم 106469 المنيا، والمقيم بمغاغة، لحيازته وتجميعه طن دقيق بلدى مدعم، لبيعها بالسوق السوداء، وبأزيد من السعر المقرر.