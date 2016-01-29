أمن الأقصر يحرر محاضر لأصحاب المخابز والمصانع المخالفة بمدينة إسنا

شن رجال الأمن بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، اليوم الجمعة، حملة مكبرة برئاسة النقيب طلعت صلاح رئيس شرطة مسطحات إسنا جنوب الأقصر، بالاشتراك مع جهاز شئون البيئة والتفتيش المالى ومفتش الأغذية ومفتش الصحة والطب البيطرى وإدارة تموين إسنا والأمن الصناعى ومكتب الصحة والسلامة المهنية، لضبط المخالفات بمختلف قطاعات المدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط مخزن تجميع بلاستيك بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الهندسية وغير مؤمن ضد الحرائق، ويقوم بتجميع عبوات لمبيدات حشرية وكيماوية محظورة ومخلفات طبية وأسلاك كهربائية حكومية يديره كل من "ن .ا" و"ن م" و"ر.ع"، جميعهم من قرية الدير بإسنا، وضبط مصنع حلويات بدون ترخيص، ومخبز بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات البيئية يستخدم صاج تالف ومتهالك به صدأ.

كما تم ضبط ميزان والسنج الخاصة به غير مختومين وغير صالحين بمحل جزارة، وضبط حلويات ألوان صناعية مجهولة المصدر، و16 طبق كبدة مجهولة المصدر وأكياس سوداء ممنوعة، كما تم ضبط أربعة عمال بالمخابز بدون حمل شهادات صحية، تم تحرير محاضر لجميع المتهمين وعرضهم على النيابة العامة والتحفظ على المضبوطات.