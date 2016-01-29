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أهالى قرية ميت عاصم بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان شهيد العريش بالورود

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أهالى قرية ميت عاصم بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان شهيد العريش بالورود أهالى قرية ميت عاصم بالدقهلية ينتظرون وصول جثمان شهيد العريش بالورود
اصطف عشرات المواطنين صباح اليوم الجمعة، أمام قرية ميت عاصم، بمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، انتظارا لوصول جثمان الشهيد أحمد محمد زايد، مجند بالقوات المسلحة، بشمال سيناء، والذى لقى مصرعه فى تفجير مدرعة بالعريش أمس.

وقام المواطنون أهالى القرية، بطبع صور الشهيد على سعف الجريد، وزينوها بالورود وكتبوا لافتات مناهضة لجماعة الإخوان المسلمين وللجماعات المتشددة التى تنفذ الأعمال الإرهابية، وحضرت قوات من حرس الحدود، والمنطقة العسكرية بالدقهلية، لتشييع جثمانه فى جنازة عسكرية.

وكان أهالى بمحافظة الدقهلية، شيعوا أمس الخميس، أحد شهداء تفجير مدرعة، بقرية السمايحة مركز بلقاس، بحضور مدير أمن الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، فى جنازة عسكرية مهيبة.

كما ينتظر أهالى قرية منية سمنود بمركز أجا بمحافظة الدقهلية، وصول جثمان الشهيد النقيب محمد عادل السولية، والذى لقى حتفه إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بجوار مدرسة أحمد عرابى دائرة قسم ثانى العريش.
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