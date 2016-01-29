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مدير أمن الأقصر يكرم 127 من الضباط والأفراد بمناسبة عيد الشرطة‎

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94db0d94-0089-4367-bb2f-29ba5dd08103كرم اللواء عصام الحملي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر،127  من الضباط والأمناء والأفراد والمجندين المتميزين بمناسبة عيد الشرطة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مديرية أمن الأقصر في قاعة المؤتمرات بمناسبة عيد الشرطة بحضور اللواء علي صلاح حكمدار الأقصر، واللواء نبيل بشرى مساعد مدير الأمن، وقيادات المديرية، وعدد كبير من الضباط وأسر الشهداء.

كما كرم مدير أمن الأقصر، 3 شيوخ خفر؛ لتفانيهم في العمل، وسعيهم للحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي.

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