الحزن يسود قرية منية سمنود بعد استشهاد النقيب السولية بتفجير مدرعة العريش

سادت حالة من الحزن، بقرية منية سمنود التابعة لمركز أجا بمحافظة الدقهلية، بعد استشهاد النقيب محمد عادل السولية، إثر انفجار عبوة ناسفة بمدرعة بجوار مدرسة أحمد عرابى دائرة قسم ثانى العريش.

وينتظر أهالى القرية وصول الجثمان لتشيعه خلال الساعات المقبلة.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت عن وقوع انفجار اليوم الجمعة، ناتج عن عبوة ناسفة، وضعت أسفل مدرعة بجوار مدرسة أحمد عرابى دائرة قسم ثانى العريش، ما أسفر عن استشهاد النقيب، محمد عادل أحمد السولية، والملازم أول أبواليزيد إبراهيم أبواليزيد، وإصابة 5 مجندين بإصابات بسيطة، تم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

وكان أهالى قرية السمايحة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، قد شيعوا أمس الخميس، أحد شهداء تفجير مدرعة، بحضور مدير أمن الدقهلية، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، فى جنازة عسكرية مهيبة.

كما ينتظر أهالى قرية ميت عاصم بمركز منية النصر، وصول جثمان شهيد مجند أحمد محمد زايد، لتشيعه عقب صلاة الجمعة، ليكون النقيب "السولية" هو ثالث شهداء الدقهلية، فى التفجيرين الأخيرين بالعريش.