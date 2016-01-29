الإسماعيلي يفسخ عقد لاعبه بالتراضي

عاتب البرتغالي جوزفالدو فيريرا المدير الفني لنادي السد القطري عددا من لاعبي الفريق عقب الخسارة الأخيرة أمام الوكرة.

السد خسر من الوكرة بثلاثية مقابل هدف في الجولة الـ16 من دوري نجوم قطر. خسارة جديدة لكتيبة فيريرا بعد خسارة لقب كأس السوبر.

وعقب المباراة تحدث فيريرا مدرب الزمالك الأسبق عن الخسارة قائلا:"كان نقدر على تحقيق الفوز. ولكن أرتكبنا أخطاء غير مقبولة. أخطاء تكررت أكثر من مرة في المباراة الأخيرة".

وأضاف خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي "من المستحيل أن نفوز ونحن نرتكب كل تلك الأخطاء. السد فريق كبير وليس من المفترض أن تحدث كل تلك الأخطاء من اللاعبين".

وأوضح "من أول مباراة لي مع السد ويحدث العديد من الأخطاء من قبل اللاعبين وتتكرر باستمرار. وحتى الآن لم نجد الوقت لمعالجة ذلك وخصوصا مع الإصابات. إذا فمن المستحيل أن نفوز ونحن نفعل ذلك".

سوء الحظ

وتطرق فيريرا في حديثه عن "سوء الحظ" الذي حالف الفريق وهو من أسباب الخسارة، قائلا: "الحظ لم يحالف السد بعد اصطدام 3 كرات بالعارضة والتي كانت كفيلة بتغيير النتيجة".

وأكمل حديثه قائلا: "كنا أفضل من الوكرة ولكن الحظ لم يساندنا. وللأسف عندما نرتكب خطأ يُسجل علينا هدف".

وأتم "أتمنى من الحظ أن يرافقنا خلال المواجهات المقبلة".

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