فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسى إلى أديس أبابا

اتخذت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى إجراءات أمنية مشددة، استعدادًا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى القمة الأفريقية.

وفتحت الصالة الرئاسية أبوابها لاستقبال الرئيس، وتسلمت قوات الحرس الجمهورى محيط الصالة الرئاسية والمناطق المحيطة بها والطرق المؤدية إلى الصالة الرئاسية.

وقامت قوات الأمن بالمطار والجهات المعنية بتمشيط محيط الصالة الرئاسية بواسطة سيارات الكشف عن المتفجرات والكلاب البوليسية المدربة.

الرئيس السيسى يغادر إلى إثيوبيا اليوم للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية

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