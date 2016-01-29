"الإسكان" تدرس تحويل الخاسرين فى قرعة أكتوبر والقاهرة الجديدة لمدينة بدر

كشفت مصادر مطلعة، أن وزارة الإسكان تدرس تحويل المواطنين الذين لم يفوزا بوحدات سكنية فى أكتوبر والقاهرة الجديدة رغم مطابقتهم للشروط، لمدينة بدر والمدن التى يتواجد بها وحدات سكنية شاغرة.

وأضافت المصادر، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن عملية تحويل الرغبات ستكون اختيارية لمن يرغب فى الحصول على وحدة سكنية فى مدينة بدر أو المدن الأخرى وليست إجبارية، وذلك كما حدث فى مدينتى السلام وبدر.

وأوضحت المصادر، أنه تم فتح الباب أمام الراغبين فى سحب مقدم الحجز من فروع بنك التعمير والإسكان والذين لم يحالفهم الحظ فى القرعة التى تم إجراؤها الأيام الماضية.

وكانت وزارة الإسكان قد طرحت نحو 15 ألف وحدة سكنية فى مدينتى القاهرة الجديدة وأكتوبر.