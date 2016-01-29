وزير الإسكان: الانتهاء من تنفيذ 612 شقة إسكان متوسط فى توشكى الجديدة

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه جار الانتهاء من تنفيذ المرحلة العاجلة لمدينة توشكى الجديدة، بمساحة 105 أفدنة، موضحاً أنها تشتمل على تنفيذ وحدات سكنية بالإسكان الاجتماعى والمتوسط، ومبان خدمية، إضافة إلى مرافق المياه، والصرف الصحى، والرى، والكهرباء، والتليفونات، وأعمال الزراعة.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى بيان له، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 612 وحدة سكنية بمشروع الإسكان المتوسط بمدينة توشكى الجديدة، بمساحات حوالى 133 م2، وأنه تتكون الوحدة من 3 غرف وصالة وحمامين ومطبخ، مشيراً إلى أنه يجرى حاليا تنسيق الموقع بالمشروع.

وأضاف الوزير أنه يجرى الانتهاء من تنفيذ وتشطيب 612 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة، وتتكون الوحدة من 3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، مشيرا إلى أنه يتم تنفيذ المرحلة العاجلة بالكامل، عن طريق اتحاد شركات ثلاث، وهى المقاولون العرب ومختار إبراهيم وايجيكو.