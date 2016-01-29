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وزير الرى يستقبل نظيره العراقى لتعزيز التعاون فى مجال الموارد المائية

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وزير الرى يستقبل نظيره العراقى لتعزيز التعاون فى مجال الموارد المائية وزير الرى يستقبل نظيره العراقى لتعزيز التعاون فى مجال الموارد المائية

استقبل الدكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى فى مكتبه السيد/ محسن الشمرى وزير الموارد المائية بدولة العراق.

وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الدولتين فى مجال الموارد المائية، خصوصا فى مجال التنبؤ بالأرصاد الجوية والأمطار، وقد أبدى الوزير العراقى إعجابه بخبرات وزارة الموارد المائية والرى فى هذا المجال خلال زيارته لمركز التنبؤ بالوزارة واستعراض الأجهزة والتقنيات المستخدمة بها.

كما اصطحب مغازى الوزير العراقى لزيارة المكتبة المركزية وتفقد محتوياتها، وأبدى الوزير العراقى إعجابه بمقتنيات المكتبة الأثرية، والتى تضمنت دوريات عراقية عن الموارد المائية هناك تعود لبداية الخمسينيات من القرن الماضى، بالإضافة إلى اطلاعه على بعض الكتب مثل “وصف ” النسخة الأصلية، وكذلك ألبوم افتتاح قناة السويس عام 1869.

والجدير بالذكر أن الدكتور حسام مغازى قام بإهداء الوزير العراقى بعض الكتب الخاصة بالموارد المائية، ونسخة من وثيقة انقاذ النيل الموقعة من الرئيس/ عبد الفتاح .

كما وجه السيد الوزير الدعوة لشقيقه العراقى بالمشاركة فى المؤتمر الدولى للرى والصرف والذى تستضيفه القاهرة فى إبريل القادم، وعرض تقديم خبرات الوزارة فى مجال حماية النيل من خلال الحملة القومية لإنقاذ النيل.

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