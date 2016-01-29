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ملكة جمال العالم 2015: أتمنى تناول العشاء مع ميسي

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الجمعة 29-01-2016 03:01

كشفت ملكة جمال العالم للعام 2015، الإسبانية ميريا لالاغونا، انها ترغب بتناول العشاء مع نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقالت في تصريحات لصحيفة "سبورت" الإسبانية: "أتمنى مقابلة ميسي لتناول العشاء وتبادل الحديث معه بشأن الأمور التي من الممكن أن تجلب الشهرة".

كما تطرقت لالاغونا للحديث عن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد، وقالت إن أسلوب لعبه يشبه أسلوب ميسي، لكنها لم تبد رغبتها في تناول العشاء معه.

وسبق لميريا لالاغونا، البالغة من العمر 23 عاماً، والتي تشجع نادي برشلونة، أن حصلت على قميص من كريستيانو رونالدو وعليه التوقيع الخاص به، من أجل أن يتم بيعه في مزاد خيري خلال مناسبة عامة تقام في الصين بحضورها، كما سبق لها أن التقت بالبرازيلي نيمار نجم برشلونة، ووصفته بالإنسان الرائع.

هذا وعلقت العارضة على ثنائي برشلونة سيرجي روبيرتو وجيرارد بيكيه قائلة: "سيرجي روبيرتو وسيم جدا، بينما بيكيه بإمكانه أن يكون موديل".

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