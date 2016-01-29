فتح الصالة الرئاسية بمطار القاهرة استعدادًا لسفر «السيسي» إلى أثيوبيا

فتحت سلطات الأمن بمطار القاهرة الدولى، الصالة الرئاسية أبوابها لاستقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعدادًا لسفر الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة فى القمة الأفريقية.

وشهد المطار إجراءات أمنية مشددة، لاسيما وأن قوات الحرس الجمهورى تسلمت محيط الصالة الرئاسية والمناطق المحيطة بها والطرق المؤدية إلى الصالة الرئاسية.

ومن المقرر أن يبدأ الرئيس السيسى، اليوم، زيارة إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين، والتي ستُعقد يومى 30 و31 يناير الجاري.

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