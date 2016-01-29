التموين : 195 جنيها انخفاضا في أسعار الأسمنت بشركتين وثباتها في باقي الشركات

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور خالد حنفي ، أن جميع شركات الأسمنت ثبتت الحد الأقصى لأسعارها خلال هذا الشهر بإستثناء شركتين قامتا بتخفيض أسعارهما وهما شركة مصر قنا وخفضت بما يتراوح من 155 جنيها إلى 195 جنيها في سعر الطن .

حيث بلغ سعر طن الأسمنت لمحافظة أسوان 630 جنيها بدلا من 785 جنيها بتخفيض 155 جنيها ولمحافظة سوهاج 620 جنيها بدلا من 785 جنيها بتخفيض 165 جنيها ، ولمحافظة قنا 610 جنيهات بدلا من 790 جنيها بتخفيض 180 جنيها ، ولمحافظة البحر الأحمر 590 جنيها بدلا من 785 جنيها بتخفيض 195 جنيها وللقاهرة 560 جنيها بدلا من 750 جنيها بتخفيض 190 جنيها وبلغت أسعار شركة الإسبانية المصرية 530 جنيها للطن بدلا من 540 جنيها بتخفيض 10 جنيهات في سعر الطن .

وأوضحت وزارة التموين في بيان اليوم الجمعة – أن هناك انخفاضا في متوسط الإنتاج والمعروض والمباع بالسوق المحلي أسبوعيا هذا الشهر مقارنة بالشهر الماضي حيث بلغ متوسط حجم الانتاج أسبوعيا 999 ألفا و178 طنا والمعروض مليون و989 ألفا و119 طنا والمباع بالسوق المحلي 967 ألفا و956 طنا وبلغ متوسط الإنتاج أسبوعيا الشهر الماضي مليون و53 ألف طن وأن إجمالي المعروض حوالي 2 مليون و44 ألف طن وبلغت كميات الأسمنت التي تم توزيعها في السوق المحلي خلال أسبوع 997 ألفا و710 أطنان .

ولفت البيان إلى أن الشركات التي ثبتت الحد الأقصى لأسعارها هي مجموعة السويس للأسمنت وهي أسمنت بورتلاند طره وأسمنت حلوان والسويس للأسمنت وبلغ أسعارها 850 جنيها للطن والقومية للأسمنت 750 جنيها للقاهرة الكبري و770 جنيها لكافة المحافظات وأسمنت أسيوط 859 جنيها للطن وأسمنت العامرية 831 جنيها للطن وشركتي الإسكندرية وبني سويف 720 جنيها للطن وشركة لافارج للأسمنت 871 جنيها للقاهرة و893 جنيها لباقي المحافظات وأسمنت سيناء 800 جنيه لكافة المحافظات ماعدا جنوب سيناء 815 جنيها للطن وأسمنت مصر بني سويف 760 جنيها وشركة جنوب الوادي 790 جنيها للطن وميد كوم أسوان 800 جنيه لكافة المحافظات و850 جنيها للقاهرة وسيناء للأسمنت الأبيض 780 جنيها والعربية للأسمنت 897 جنيها والسويدي للأسمنت 879 جنيها للقاهرة و899 جنيها لباقي المحافظات وشركة وادي النيل 877 جنيها للطن والعريش للأسمنت 650 جنيها للطن وشركة صناعات مواد البناء 860 جنيها والنهضة للصناعات 850 جنيها للطن وأسيك المنيا للاسمنت 820 جنيها للطن .

من جهته .. أشار الدكتور سيد حجاج رئيس قطاع التجارة الداخلية إلى أنه متاح للشركات والوكلاء البيع بأقل من هذه الأسعار بشرط الإعلان عنها عند البيع للمستهلك وأن هناك حملات رقابية يومية على شركات ومصانع الأسمنت وتجار الجملة والتجزئة للتأكد من الألتزام بهذه الأسعار .