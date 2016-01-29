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مطار شرم الشيخ يستقبل 1093 سائحا على متن 7 رحلات دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1093 سائحا على متن 7 رحلات دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1093 سائحا على متن 7 رحلات دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الجمعة، 7 رحلات دولية على متنها 1093سائحًا من مختلف الجنسيات.

وأكد عصام خضر مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 7 رحلات دولية على متنها 1093سائحًا من مختلف الجنسيات و12 رحلة داخلية على متنها 851 سائحاً مصرياً بإجمالى 1944سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 1825سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف عصام خضر، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 139 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية، عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات "طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ"، وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 148 سائحا.

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