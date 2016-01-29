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دعم شبكة الغازات بمستشفى التأمين الصحى بأسوان للقضاء على نقص الأكسجين

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دعم شبكة الغازات بمستشفى التأمين الصحى بأسوان للقضاء على نقص الأكسجين دعم شبكة الغازات بمستشفى التأمين الصحى بأسوان للقضاء على نقص الأكسجين
قال الدكتور بشرى الرضاوى، مدير عام مستشفى التأمين الصحى بأسوان، فى تصريحات صحفية، على هامش اجتماع مديرى المستشفيات بأسوان، والذى انعقد بديوان عام المحافظة أمس، إنه تم إنشاء خزان كبير لدعم الغازات بالمستشفى بسعة 11 ألف لتر، وبتكلفة نصف مليون جنيه.

وأضاف مدير عام مستشفى التأمين الصحى بأسوان، أن ذلك يهدف إلى القضاء على مشكلة نقص الأكسجين لأقسام العمليات والطوارئ والعناية المركزة، بسبب وجود مشكلة مع الشركة المخصصة لتوريد الأكسجين والصيانة نظراً لتقاعسها فى عمل الصيانة اللازمة بأجهزة المستشفى.

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