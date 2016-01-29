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مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة

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مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة مصرع شخصين فى حادث انقلاب سيارة بصحراوى البحيرة
لقى شخصان مصرعهما جراء وقوع حادث انقلاب سيارة بالطريق الصحراوى الكيلو 84، اتجاه القاهرة دائرة قسم النوبارية بالبحيرة.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير السيارة رقم 5682 ب ن س "نقل" قيادة "غريب محمد على غريب" سائق ومقيم مطوبس كفر الشيخ بالطريق المشار إليه وبمكان الحادث انفجر الإطار الخلفى الأيسر، مما أدى لاختلال عجلة القيادة بيده وانقلابها على جانب الطريق.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة ومرافقه "على على محمد غريب" فلاح، ومقيم بذات العنوان، وتم نقل الجثتين لمشرحة مستشفى النوبارية العام، وبسؤال نجل عم قائد السيارة "على إبراهيم على غريب" فلاح ومقيم بذات العنوان قرر بمضمون ما تقدم، وتم تحرير المحضر 504 /2016 جنح القسم.

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مصر 365