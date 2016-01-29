«جنايات الشارقة» تقضي بإعدام قاتل زميله

قضت محكمة الجنايات في الشارقة، أمس، برئاسة القاضي حسين العسوفي، وعضوية كل من القاضيين محمد محمد السيد، وسعود محمد السلامين، وأمين السر محمد الطحان، حضورياً وبالإجماع، بالإعدام (القصاص) بالوسيلة المتاحة، على«ع- أ»، لقتله زميله في العمل طعناً بسكين، وسرقة ما بحوزته من مبالغ مالية، على أن ينفذ الحكم بحضور وليّ الدم، أو من يمثله شرعاً وقانوناً.

وكان نجل القتيل الوحيد، قد رفض في الجلسة الماضية، باعتباره ولي الدّم الوحيد للمجني عليه التنازل وقبول الدية، وأصرّ على القصاص من قاتل والده، الذي كان يعمل مع والده.

وتعد تفاصيل الواقعة، بحسب ابن الضحية، إلى أن والده كان يعمل مسؤولاً عن الموظفين في سوبر ماركت «أ،م» الواقع في الصناعية العاشرة، واكتشف أن المتهم الذي يعمل معه قد اختلس مبلغاً مالياً من السوبر ماركت، ونتيجة لمطالبة أبيه له برد هذه المبالغ، وملاحقته بشكل يومي، لاستردادها وإعادتها لخزينة المحل أو إبلاغ الشرطة، اختمرت الفكرة في ذهنية الشاب العشريني، وهو آسيوي الجنسية، بأن بيت النية وأحضر سكيناً، وباغت أبي بتسديد عدة طعنات نافذة أودت بحياته، وأضاف أن الحكم عادل، لأن والده دفع حياته ثمناً لنزاهته في العمل.