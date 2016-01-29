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تحذير بريطانى للمصابين بأمراض مزمنة بعدم السفر إلى دول يتفشى بها فيروس زيكا

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تحذير بريطانى للمصابين بأمراض مزمنة بعدم السفر إلى دول يتفشى بها فيروس زيكا تحذير بريطانى للمصابين بأمراض مزمنة بعدم السفر إلى دول يتفشى بها فيروس زيكا
وسعت الشبكة الوطنية لصحة السفر فى المملكة المتحدة تحذيرها للمسافرين إلى الدول التى يوجد بها "فيروس زيكا" لتشمل أيضا أى شخص مصاب بمرض مزمن والذين يعانون من ضعف فى جهاز المناعة.

وكانت الشبكة قد أصدرت الأسبوع الماضى تحذيرا للحوامل بشأن السفر إلى الدول الذى ينتشر فيها الفيروس، والتى تبلغ عددها 21 دولة.

وجاء فى تحذير الشبكة "قبل السفر، قد ترغب فى الحصول على مشورة حول الأمراض المتفشية من خبراء الصحة". وأضاف "الأمر يتعلق بالحوامل، ومن يعانون من حالة طبية خطيرة، أو من أمراض مزمنة، أو يعانون من ضعف فى الجهاز المناعى".

وفيروس زيكا مرض ينقله البعوض، ويؤدى إلى ولادة أطفال مصابين بتشوهات خلقية وخاصة فى الرأس. وقد تم حتى الآن اكتشاف 3500 حالة فى البرازيل.

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مصر 365