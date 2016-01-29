جامعة قناة السويس تفتتح أكاديمية لتعليم كرة القدم غداً

تفتتح جامعة قناة السويس غدا السبت أكاديمية تعليم كرة القدم بالجامعة.

وأعلن طارق عجيبة، نائب مدير عام إدارة رعاية الشباب بجامعة قناة السويس، افتتاح أكاديمية جامعة قناة السويس لتعليم كرة القدم، غدا السبت، على ملاعب الجامعة الجديدة وبمدينة الطلبة.

وأضاف "عجيبة"، فى تصريحات صحفية لـ"اليوم السابع"، أن نشاط الأكاديمية يأتى ضمن أنشطة مركز الأنشطة الرياضية واللياقة البدنية بالجامعة، تحت رعاية الدكتور ممدوح غراب رئيس الجامعة، وبإشراف عام الدكتور طارق راشد رحمى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وأشار إلى أن الأكاديمية تُعَد أحد الأنشطة التى يقدمها المركز للمجتمع لاستغلال أوقات الفراغ لدى الأطفال، ومن المقرر أن تقبل الأطفال من سن 7 حتى 12 سنة، بقيمة اشتراك رمزى شهريًا، ويستمر التدريب لمدة 3 أيام أسبوعيا.