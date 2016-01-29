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ضبط عاطل ومسجل خطر قبل ترويجهما الحشيش والبانجو بحلوان

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ضبط عاطل ومسجل خطر قبل ترويجهما الحشيش والبانجو بحلوان ضبط عاطل ومسجل خطر قبل ترويجهما الحشيش والبانجو بحلوان
تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط عاطل قادم من محافظة البحر الأحمر، قبل ترويج بضاعته من المواد المخدرة فى منطقة حلوان، وضبط بحوزته كمية من الحشيش، كما تم ضبط مسجل خطر تخصص فى الاتجار بالمخدرات قبل ترويجه كمية من مخدر البانجو، واتخذت الإجراءات القانونية ضدهما وإحالتهما للنيابات المختصة لتولى التحقيق.

تلقى ضباط إدارة مكافحة المخدرات، معلومات مفادها قيام "مصطفى ه م" 25 سنة، عاطل، ومقيم الغردقة، بالاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة قسم شرطة حلوان مكانا لمزاولة نشاطه الإجرامى وترويج بضاعته من المواد المخدرة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن ضباط مكافحة المخدرات من ضبطه وبحوزته كمية من الحشيش المخدر وزنت 1.155 كيلو، ومبلغ 1020 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار ، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2517 لسنة 2016م جنح حلوان وتولت النيابة العامة التحقيق.

تمكن رجال مكافحة المخدرات من ضبط "عمر ا ع" 33 سنة، عاطل، (مسجل خطر) فرض سيطرة تحت رقم 4761 فئة "أ"، والسابق اتهامه فى 13 قضايا آخرهم 3439 لسنة 2010م حلوان "مخدرات" أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة حلوان وبحوزته كمية من نبات البانجو المخدر وزنت 3.70 كيلو، ومبلغ 1800 جنيه، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2516 لسنة 2016م جنح حلوان، وتولت النيابة العامة التحقيق .

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