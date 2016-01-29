الرئيس السيسى يغادر إلى إثيوبيا اليوم للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي ، اليوم الجمعة، زيارة إلى إثيوبيا، للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التى تُعقد اليوم وغداً بالعاصمة أديس أبابا.

وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، أن مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية تأتى فى إطار حرص مصر على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك، إيماناً بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.

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