أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الرئيس السيسى يغادر إلى إثيوبيا اليوم للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية

Google+ Print
الرئيس السيسى يغادر إلى إثيوبيا اليوم للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية الرئيس السيسى يغادر إلى إثيوبيا اليوم للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية
يبدأ الرئيس عبد الفتاح ، اليوم الجمعة، زيارة إلى إثيوبيا، للمشاركة فى أعمال القمة الأفريقية العادية السادسة والعشرين التى تُعقد اليوم وغداً بالعاصمة أديس أبابا.

وأكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمى باِسم الرئاسة، أن مشاركة الرئيس في القمة الأفريقية تأتى فى إطار حرص على تفعيل علاقاتها بمختلف الدول الأفريقية وتعزيز مشاركتها فى العمل الأفريقى المشترك، إيماناً بوحدة المصير وأهمية بذل الجهود اللازمة لتحقيق السلام والاستقرار والسعى إلى تسوية المنازعات فى القارة، ودفع عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن

السيسي يوجه الحكومة بمتابعة نتائج زيارته لواشنطن