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الخارجية الأمريكية: لا تغيير فى العلاقات الأمنية مع مصر

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الخارجية الأمريكية: لا تغيير فى العلاقات الأمنية مع مصر الخارجية الأمريكية: لا تغيير فى العلاقات الأمنية مع مصر
أكد نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية مارك تونر ، أنه لا يوجد تغيير فى العلاقات الأمنية الثنائية بين الولايات المتحدة ومصر.

وقال تونر فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة إن الرئيس الأمريكى باراك أوباما، أعلن فى مارس الماضى عن إجراء تغييرات فى المساعدات العسكرية الأمريكية الموجهة إلى للسماح بتحويل مزيد من الأموال من أجل التصدى لبعض التهديدات الرئيسية التى تواجه الأمن فى مصر خاصة فى مجال مكافحة الإرهاب والتهديدات الحدودية.

ولفت تونر إلى أن الرئيس أوباما اتخذ القرار الخاص بتحويل مزيد من الأموال فى ضوء القلق المشترك إزاء التهديدات الأمنية بصفة عامة التى تواجه مصر .


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