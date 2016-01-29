بلاغ بالعثور علي جسم غريب بالقرب من الصالون الأخضر بالزقازيق

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، بلاغا بالعثور على جسم غريب، بالقرب من الصالون الأخضر بمدينة الزقازيق وجار انتقال خبراء المفرقعات لفحص البلاغ.

تلقى اللواء حسن سيف، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بالعثور على جسم غريب بالقرب الصالون الأخضر بدائرة قسم ثان الزقازيق، وانتقل خبراء المفرقعات برئاسة العميد أحمد الشوادفى مدير الحماية المدنية لفحص البلاغ.

قال العميد أحمد الشوادفى، مدير الحماية المدنية بالشرقية، إن الجسم الغريب، الذى عثر عليه بالقرب من الصالون الأخضر، بمدينة الزقازيق، عبارة عن عبوة هيكلية خالية من أى مواد متفجرة.