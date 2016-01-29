جامعة هارفارد: الصويا علاج فعّال للعقم وتحمى من التشوهات الخلقية فى الحمل

كشفت دراسة علمية حديثة أجريت بواسطة باحثين أمريكيين من جامعة هارفارد، أن اتباع نظام غذائى غنى بـ"الصويا" يحفظ النساء من الآثار الضارة للمواد الكيميائية المستخدمة على نطاق واسع فى حاويات المواد الغذائية التى تسبب العقم والمسبب الأول للتشوهات الخلقية لدى الأجنة.

وأوضح الباحثون أن مادة ثنائى الفينول أ (BPA) تم العثور عليها فى العديد من المنتجات البلاستيكية اليومية، مثل زجاجات المياه البلاستيكية، والتى تسبب اضطرابا فى هرمون الاستروجين "الهرمون الأنثوى"، والذى يترتب عليه حدوث العيوب الخلقية والعقم.

وهناك أكثر من 96% من الأمريكيين لديهم مادة ثنائى الفينول أ (BPA) فى أجسامهم، وفقا للمراكز الامريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها “CDC”.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات أكثر من 239 امرأة تتراوح أعمارهن بين 18-45 عاماً، اللاتى خضعن لواحدة على الأقل من عمليات التلقيح الصناعى أو الحقن المجهرى (IVF) بين عامى 2007 و2012.

ووجدوا أن النساء اللواتى لم أكلن الأطعمة الغنية بــ"الصويا"، لديهن مستويات BPA أعلى فى دمائهن، وانخفضت فرص حملهن مقارنة بالنساء اللائى يتناولن الصويا بطريقة منتظمة.

ونشرت نتائج الدراسة مؤخراً عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.

>