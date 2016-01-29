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أهالى العريش يطالبون بتوفير معدات نظافة للتخلص من القمامة بالعريش

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أهالى العريش يطالبون بتوفير معدات نظافة للتخلص من القمامة بالعريش أهالى العريش يطالبون بتوفير معدات نظافة للتخلص من القمامة بالعريش
أكد عدد من أهالى مدينة العريش على ضرورة تكاتف الأهالى ومنظمات المجتمع المدنى مع الجهات التنفيذية من أجل تحقيق منظومة النظافة، وتوفير المعدات والسيارات للعمل مع الشباب فى النظافة العامة وجمع القمامة والمخلفات ونقلها إلى الأماكن المحددة.

جاء ذلك فى لقاء نظمه حزب الوفد بالعريش مساء الخميس، بحضور أشرف عبد اللطيف نائب رئيس الحزب، وحمدان الخليلى سكرتير عام الحزب، وأعضاء اللجنة العامة لحزب الوفد بالمحافظة، وبحضور عدد من المهتمين بالعمل العام بالمحافظة.

وخلال اللقاء طالب الحضور لتعاون المواطنين فى الالتزام بمواعيد وأماكن إلقاء القمامة ليسهل على المتطوعين نقلها إلى المناطق المحددة لها، وحذروا من آثار انتشار القمامة السلبية والضارة على المجتمع، مطالبين المسئولين بسرعة إيجاد آلية لحل المشكلة والقضاء عليها.

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مصر 365