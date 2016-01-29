بالصور.. عضو ببرلمان شباب العريش يطالب بإنقاذ مستشفى العريش العام

كشف محمد فهمى، رئيس لجنة الشباب ببرلمان شباب مدينة العريش، عن وجود قصور شديد فى الخدمات بمستشفى العريش العام، مشيرا إلى أنه طرح كل أوجه القصور بالصور، خلال جلسة برلمان الشباب فى مركز شباب العريش أمام الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن من أوجه القصور انتشار القمامة وسوء النظافة فى الحمامات، وانتشار القطط وتخزين جراكن المياه الخاصة بغسيل الكلى تحت سلم المستشفى، مؤكدا أنه طالب بإنقاذ مستشفى العريش العام ومحاسبة المسئول والمقصر فى هذا الإهمال.



>