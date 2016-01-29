أخبار عاجلة

دبي والغردقة تتصدران اهتمامات سائحي الشرق الأوسط: مدينتان مصريتان ضمن القائمة -
بالصور- محافظ الجيزة يفتتح أول رصيف متاح في مصر لذوي الإعاقة -
الأزهر: الامتحانات التجريبية لـ"البوكليت" إجبارية لطلاب الثانوية -
إطلاق حملة إعلانية لتوجيه المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية -
بحضور وزراء وشخصيات عامة.. جامعة عين شمس تنظم مؤتمرها العلمي الإثنين المقبل -
شيخ الأزهر يشيد بمعرض الخط العربي في منطقة الأقصر الأزهرية -
كوريا الشمالية تندد بالضربة الأمريكية على سوريا: عمل عدواني غير مقبول -
مصر تدين حادث الدهس في ستوكهولم -
شمال سيناء تبدأ احتفالات أعياد التحرير بـ«ماراثون السلام» -
وزير التربية والتعليم يكشف لـ«التحرير» عن الكتب الدراسية الجديدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. عضو ببرلمان شباب العريش يطالب بإنقاذ مستشفى العريش العام

Google+ Print
كشف محمد فهمى، رئيس لجنة الشباب ببرلمان شباب مدينة العريش، عن وجود قصور شديد فى الخدمات بمستشفى العريش العام، مشيرا إلى أنه طرح كل أوجه القصور بالصور، خلال جلسة برلمان الشباب فى مركز شباب العريش أمام الدكتور طارق خاطر وكيل وزارة الصحة بالمحافظة.

وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن من أوجه القصور انتشار القمامة وسوء النظافة فى الحمامات، وانتشار القطط وتخزين جراكن المياه الخاصة بغسيل الكلى تحت سلم المستشفى، مؤكدا أنه طالب بإنقاذ مستشفى العريش العام ومحاسبة المسئول والمقصر فى هذا الإهمال.

1

2

3

4

5
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365