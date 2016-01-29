إحالة 152 طبيبا للنيابة الإدارية وتغيير 42 قيادة محلية بالإسماعيلية فى 2015

أكد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، المتابعة المستمرة للمحليات، من خلال لجان المتابعة بالمحافظة والوحدات المحلية لخدمة المواطنين، لأنها الأولوية الأولى فى أجندة العمل اليومى فى المحافظة.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال العام الماضى تم إحالة 29 طبيبا وممرضا وإداريا بالقنطرة شرق للشئون القانونية بمديرية الشئون الصحية، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معهم خلال شهر يونيو، بعدما كشفت إدارة التفتيش المالى والإدارى بمركز ومدينة القنطرة شرق تغيب 12 طبيبا و4 ممرضين وإداريين، كما تم المرور على الإدارة الصحية، ومقرها المنطقة الوسطى بالقنطرة شرق، وتبين تغيب 13 إداريا، وتم التشطيب على المتغيبين بمعرفة إدارة التفتيش المالى والإدارى بمركز ومدينة القنطرة.

كما تم إحالة 123 طبيبا وإداريا وممرضا وفنيا وعاملا بمستشفى القنطرة شرق للتحقيق لتقصيرهم فى العمل خلال شهر أكتوبر من نفس العام، بناءً على تقرير المهندس عبد الله الزغبى، رئيس المدينة، بعد زيارته لمستشفى القنطرة شرق المركزى، يرافقه مدير التفتيش المالى والإدارى ومسئولى المتابعة الخارجية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة شرق لتفقد سير العمل وانتظام العمل بالمستشفى.

>كما أسفرت جولة رئيس المركز والمدينة ومرافقيه عن عدم وجود جدول ثابت لنوبتجيات قسم الاستقبال عن شهر أكتوبر عدم وجود بعض الأطباء بالعيادات الخارجية، وبالاطلاع على كشوف الحضور الإلكترونية المأخوذة بالبصمة، تبين أن إجمالى عدد العاملين بالمستشفى 221 ما بين طبيب وممرض وفنى وعامل وعدد الحضور فى هذا اليوم 98 مابين طبيب وممرض وفنى وعامل وعدد الغائبين 123 منهم 52 طبيب من قوة 74 طبيب وبعرض الموقف تمت إحالة المتغيبين الى الشئون القانونية بمديرية الصحة و معاقبة المقصرين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية معهم.

وأضاف المحافظ، فى بيان له اليوم، أنه فى شهر سبتمبر 2015 تم استبعاد وإقالة رئيس مكتب تموين الوحدة المحلية لقرية الفردان التابع لإدارة تموين مركز الإسماعيلية، بسبب التلاعب فى استمارات مراجعة وتحديث بيانات البطاقات التموينية، والتى ثبت القيام لتسليمها للموزعين بمقابل مادى وبيعها للمواطنين بأسعار من 7 إلى 10 جنيهات للاستمارة الواحدة وبناءً على ما تقدم أصدر المحافظ قراره بإقالة رئيس المكتب وإحالته والموضوع كاملا إلى النيابة لإجراء التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية مؤكدا أنه لم يعد هناك أى مجال للتهاون مع أى تقصير أو فساد فى الجهاز الإدارى والضرب بيد من حديد على يد كل فاسد ومن يمس أو يتلاعب بقوت المواطنين.

وفى شهر سبتمبر تم حل مجالس إدارات مركزى شباب قريتى الروضة وأبو خليفة بمركز ومدينة القنطرة غرب، كما شمل القرار إحالة المدير المسئول لكل مركز منهما إلى التحقيقات وتكليف مديرية الشباب والرياضة بالمحافظة بالتنسيق مع رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب لترشيح وتشكيل أعضاء مجالس إدارات جديدة لهذه المراكز وذلك بعد زيارتى للمدينة لتفقد موقع مركز شباب الروضة بمصاحبة المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة والدكتور عادل رضوان وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسماعيلية والسيد عامر رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وكان الهدف من الزيارة معاينة موقف هذه المراكز الشبابية على الطبيعة والوقوف على المستوى العام لهذه المراكز . وطالبت بالإسراع من عمل المقايسة التقديرية لإقامة السور الخاص بمركز شباب الروضة وتنجيل الملاعب ووضع خطة تنفيذية لرفع كفاءة وتطوير وإعادة تأهيل هذه المراكز الشبابية لتفعيل دورها فى خدمة الشباب والمجتمع بتلك القطاعات الريفية.

>وأوضح المحافظ أنه فى شهر يونيو 2015 تم اعتماد أكبر حركة تغيرات وتنقلات للقيادات الوسطى بالإدارة المحلية فى المحافظة، بتعيين ونقل وتغيير 42 من القيادات المحلية بدائرة المحافظة وتوابعها، حيث شملت نواب وسكرتيرى رؤساء المراكز والمدن والأحياء ورؤساء وسكرتيرى الوحدات المحلية للقرى على مستوى المحافظة بالكامل وذلك لإحداث التغيير والدفع بدماء جديدة لشغل هذه المناصب لاستكمال مسيرة التنمية الحقيقية وفقا لمتطلبات تلك الفترة الراهنة التى تمر بها البلاد والتى تستوجب التغيير واختيار عدد من القيادات ذات الكفاءات وممن هم على قدر المسئولية من الوجوه الشابة، مؤكدا أن التغيير سنة الحياة حيث شمل القرار رقم 382 لسنة 2015 بتاريخ 10 يونيو 2015 بشأن التغييرات فى مناصب القيادات المحلية، ندب كل من حسن سعد سليمان خليفة للعمل نائبا لرئيس حى أول الإسماعيلية، ومحمد عبد المولى عبد الرحمن نائبا لرئيس حى ثان، والسيد صالح سالم إبراهيم نائبا لرئيس مركز ومدينة القصاصين الجديدة، وجلال عبد الكريم عبد الحميد نائبا لرئيس مركز ومدينة فايد، وعلاء ناجى حسين عطوان نائبا لرئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، ومحمد صبحى عبد العزيز على سكرتيرا لحى أول الإسماعيلية، وسامية عبد السيد مجلع سكرتيرا لحى ثان وعادل إسماعيل إبراهيم جريش سكرتيرا لمركز ومدينة أبوصوير، وحسين عبد الجواد عبد العزيز رئيسا لقرية الضبعية، وسعاد أحمد محمد رئيسا لقرية نفيشة، ومحمد جابر إمام البهى رئيسا لقرية السبع آبار بمركز ومدينة أبو صوير، وعبد الحليم السيد محمد حسانيين رئيسا لقرية المنايف، وممدوح على أنور محمد رئيسا لقرية المحسمة الجديدة، ومصطفى سعيد محمد مهدى لقرية الوادى الأخضر بمركز ومدينة القصاصين الجديدة، وحسام الدين عبد العظيم مصطفى لقرية الشروق وصلاح محمد على حسن لقرية السلام، ونهاد محمد لطفى سيد لقرية المحسمة القديمة، وأسامة على أحمد عثمان لقرية أبو عاشور بالتل الكبير، وعاطف سليمان سليم حسن لقرية الملاك.

وفى مركز ومدينة فايد، أحمد هارون عبد الرؤوف هارون لقرية هاويس سرابيوم، وفوزية محمد عثمان إبراهيم لقرية أبو سلطان، ومحمد جاد حسين أحمد لقرية كسفريت، ومحمد صالح محمد حسن لقرية فنارة، وعلى السيد حسين محمد لقرية سرابيوم. وفى القنطرة غرب عيد عكاشة شلبى لقرية النصر، ومحمد سالم إبراهيم محمد لقرية البياضية، وفى القنطرة شرق أحمد محمود محمد حمود رئيسا لقرية السلام الجديدة.

كما شمل القرار تعيين كل من محمد خالد أمين سكرتيرا لقرية المحسمة الجديدة بمركز أبوصوير، وفايز محمد عبد الجليل سكرتير لقرية، أبوصوير البلد وتيسير عبدالله إبراهيم سعودى سكرتيرا لقرية المحسمة القديمة، وأسامة بلال أحمد سكرتير لقرية السلام بمركز القصاصين الجديدة، وإسلام صلاح محمد إسماعيل سكرتير لقرية الظاهرية بالتل الكبير، وسعيد على إسماعيل سكرتير لقرية الجزيرة الخضراء، وأمانى جابر إمام سكرتير لقرية الروضة بالقنطرة غرب، وهشام محمد أحمد جاب الله سكرتير لقرية أبوطفيلة، وجمال سلامة سلمى سكرتير لقرية الأبطال بالقنطرة شرق، وعبد السميع محمود محمد سكرتير لقرية التقدم.

كما تم تشكيل لجنة خاصة لإدارة شؤون مدينة المستقبل السكنية وتكليف محمد أحمد عبد العزيز الغمرى رئيسا للجنة ومحمد جمال شلبى نائبا، كما تضمن القرار عودة أنجيل حكيم رئيس اللجنة السابقة إلى مقر عملها بديوان عام المحافظة.

وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أنه أصدر قرارا بتغيير 10 من مديرى إدارات هندسية بمراكز ومدن وأحياء المحافظة فى إطار الدفع بدماء جديدة لتطوير ورفع مستوى الأداء بالإدارات الهندسية، وشمل القرار تكليف المهندسة سعدية إبراهيم أمين بالعمل مديرا للإدارة الهندسية بحى أول والمهندس حمدى مصطفى محمود مديرا للإدارة الهندسية بحى ثان والمهندس على عبد الله هيثم مديرا للإدارة الهندسية بمركز ومدينة الإسماعيلية والمهندس شحاتة عبد العزيز عبد الكريم مديرا للإدارة المركزية بمركز ومدينة فايد والمهندس أحمد الشرقاوى محمد مديرا للإدارة الهندسية بالتل الكبير والمهندس محمود درويش عباس مديرا لإدارة أبوصوير وأيمن أديب عبد العزيز ملاك لإدارة مركز ومدينة القصاصين الجديدة ومحمد عبد العال محمد سعيد مديرا لإدارة القنطرة شرق والمهندس أحمد سليمان إبراهيم مديرا للإدارة الهندسية بحى ثالث وإيهاب خضر محمد عمر لإدارة القنطرة غرب، كما شمل القرار إنهاء تكليف المهندس نادر عبد العزيز محمد مصطفى من العمل مديرا للإدارة الهندسية بالقنطرة غرب وعودته لعمله الأصلى بالإدارة الهندسية لحى ثان.